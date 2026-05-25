В Светлогорске рассчитывают открыть сквер первых переселенцев к 4 июля

В Светлогорске рассчитывают завершить благоустройство сквера первых переселенцев на улице Гагарина к 4 июля. Об этом заявил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в интервью региональному информационному центру ТАСС.
«К сожалению, сейчас меняем подрядчика. Такое в работе органов власти случается достаточно часто: подрядчик не справился, сам честно это признал. Мы расторгли контракт, сейчас будем заключать новый. И работ там не так много, я думаю, что к четвёртому июля должны успеть», — сообщил глава администрации.
Он отметил, что в Светлогорске стараются ежегодно создавать не менее двух новых общественных пространств. «Это не всегда только про просто замену плитки. Полностью переосмысливаем пространства, стараемся делать их уникальными, в том числе и за счет озеленения», — сказал Бондаренко.
В марте этого года администрация округа опубликовала визуализации сквера первых переселенцев и сообщила о начале работ. Проект предусматривает замену покрытия, озеленение, установку малых архитектурных форм, освещения и благоустройство территории возле озера Тихого.
Сквер первых переселенцев расположен у озера Тихого. В 2024 году в центре сквера установили фонтан с бронзовыми лягушками, восстановленный на месте утраченного немецкого фонтана.
Ранее стоимость его благоустройства по итогам торгов снизилась почти на 19,5% — с 33,8 млн до 27,2 млн рублей. Проектом также предусмотрены мощение дорожек гранитной плиткой, установка освещения, скамеек и обустройство клумб и газонов.