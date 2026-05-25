Тело мужчины, найденное в калининградской заброшке, пролежало там больше трёх месяцев

Погибшего обнаружили 24 мая на ул. Пархоменко.

Источник: Клопс.ru

Тело мужчины, найденное в заброшке на ул. Пархоменко, пролежало там больше трёх месяцев. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР.

Давность наступления смерти мужчины определили эксперты. Личность погибшего ещё не установлена. По факту обнаружения останков Следственный Комитет организовал проверку.

«Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводятся мероприятия, направленные, в том числе, на установление личности погибшего. Для определения точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

24 мая в заброшенном доме на ул. Пархоменко под завалами строительного мусора обнаружили тело мужчины. Погибшего извлекли спасатели.