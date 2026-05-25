В калининградском частном центре ухода 16 человек заболели сальмонеллёзом, 11 из них — дети

Возбуждено уголовное дело, выявлены многочисленные нарушения.

Источник: Клопс.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о 16 случаях сальмонеллёза в частном центре ухода за детьми в Калининграде. Среди заболевших — 11 малышей от двух до пяти лет. Об этом сообщают региональный СКР и местный Роспотребнадзор в понедельник, 25 мая.

По данным надзорных органов, в учреждении выявили многочисленные нарушения санитарно‑эпидемиологических требований к организации питания:

отсутствие поточности технологических процессов и работа «полным циклом» без необходимого цехового деления пищеблока; приём продуктов и сырья без маркировки и документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность; нарушение правил хранения пищевой продукции; допуск к работе сотрудников без медосмотра, санитарно‑гигиенической подготовки и аттестации; несоблюдение дезинфекционного режима; отсутствие производственного контроля, включая программу и результаты лабораторных исследований; отсутствие утверждённого меню и технологических карт приготовления блюд.

Лабораторные исследования подтвердили нарушения. Сальмонеллы обнаружены у сотрудников пищеблока и на объектах окружающей среды, включая ветошь для мытья посуды. Бактерии кишечной палочки выявлены на тележке раздачи готовых блюд, хлебнице, посудном стеллаже, столовой посуде, ёмкости для хранения приборов и сушке для посуды. Работа центра сейчас приостановлена.

По указанию руководителя следственного управления Дмитрия Канонерова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В СК сообщили, что в рамках расследования проведут полный комплекс следственных действий. Специалисты установят причины произошедшего, обстоятельства, которым оно способствовало, и определят лиц, причастных к организации небезопасных условий для детей.

