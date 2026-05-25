Загадочная история здания. Кто и когда построил дом Камчатова в Перми?

Чтобы сузить круг поисков, пришлось сравнить планы города за разные годы. В доступе оказались чертежи разных периодов. Для анализа взяли за 1808, 1822 и 1850 годы. Так уже в 1808 году впервые появляется что-то внутри квартала № 34. Согласно условным обозначениям — деревянные обывательские строения. На плане 1822 года можно рассмотреть на месте будущего дома Камчатова шесть деревянных домов, а на плане 1850 года показаны уже три дома, адреса которых совпадают с тем, чем Еремеевы владели в 1886 году, согласно перечню домовладельцев. Значит, дом построен между 1822 и 1850 годами. Но круг поисков можно сузить ещё плотнее. В 1842 году в городе произошёл страшный пожар, уничтоживший почти всю старую, деревянную Пермь. Интересно, что о пожаре не писали в современных ему газетах, хотя в год пожара и был составлен план пострадавших территорий. По данным плана, огонь не дошёл до рассматриваемого квартала. Однако позже, в воспоминаниях о детстве, Дмитрий Смышляев напишет, что пожар дошёл и до Торговой площади, к которой шесть деревянных домов 1820-х и примыкали. Если предположить, что постройки эти были уничтожены огнём, то дом возведён не раньше 1842 года.