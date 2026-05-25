Загадочная история здания. Кто и когда построил дом Камчатова в Перми?

Вся информация, связанная с доходным домом купца Камчатова в Перми, какую только можно найти в краеведческой литературе, весьма противоречива, если говорить о его истории до XX-го века. Не ясно, кто и когда его строил, и как дом выглядел до перестройки 1902-го года. Но при тщательном поиске информации удалось найти кое-что новое, попутно опровергнув пару гипотез.
Год постройки не известен?
При проектировании Перми, всю территорию города разбили на кварталы. Дом, о котором идёт речь, расположен в квартале № 34, на углу улиц Монастырской и Куйбышева (бывшая Красноуфимская). Этот и несколько соседних кварталов отличаются Г-образной формой, поскольку они огибали пространство Торговой площади и Чёрного рынка, который был продолжением торговой площади. Там торговали мясом и свечами. Ныне это место частично занято сквером Уральских Добровольцев, частично застроено современными зданиями. В сквере установлена информационная доска, на которой указано, какие исторические объекты окружают гуляющих. Среди них и дом Камчатова. Его относят ко второй половине XIX-го века. Иногда годом возведения дома называют 1877-й, но эта информация ничем не подкреплена.
В сборнике «Пермский дом в истории и культуре края» за 2010-й год (каждый год выходит новый выпуск) А. В. Шилов и О. Д. Гайсин рассказывают историю дома и его владельцев. Якобы в 1877 году в Пермскую городскую думу поступает заявка на возведение двухэтажного каменного дома с лавками и фасадом на торговую площадь от Фёдора Егоровича Еремеева.
В действительности же, дом существовал ещё до середины XIX века.
Чтобы стало понятнее, пойдём от середины истории к началу. Июнь 1902-го года — купец Михаил Мануилович Камчатов получает разрешение на пристройку к дому каменных лестниц и переделку окон в верхнем этаже (этажей тогда было только два, третий и четвёртый надстроили в 30-е годы).
Известно, что помещения дома купец Камчатов сдавал в наём, второй этаж занимала Городская Дума.
Кто такие Камчатовы и Еремеевы?
История купца Камчатова подобна вымыслу. Запись о его рождении сделана 04.09.1863 в Николаевской церкви Верхних Муллов, но родным местом обозначена Данилиха. Принадлежал он к крестьянскому сословию. Свечной и кирпичный заводы, а также организованную хлебную торговлю Михаил Мануилович унаследовал от своего бездетного дяди — Павла Фёдоровича Камчатова. Тот был весьма уважаемым гражданином города, содержал несколько школ. Его племянник продолжил добрую традицию благотворительности.
Интересно, что в перечне домовладельцев Перми 1886-го не упоминается ни один Камчатов. Зато упоминается род купцов Еремеевых. Они не менее важны в истории дома.
До Михаила Мануиловича Камчатова, богатейшим человеком Перми был купец Фёдор Егорович Еремеев, владелец кожевенной фабрики. В 1891 году купец I-й гильдии Фёдор Егорович признан несостоятельным должником по решению Пермского окружного суда. Сам он ссылался на злоупотребление лиц, имевших отношение к управлению его делами.
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника Е. Ф. Еремеева в Пермских Губернских Ведомостях сообщило о проведении публичных торгов в его доме для погашения долгов. В числе прочего на торги выставили комплекс тесно связанных между собой строений по адресу, совпадающему с адресом нынешнего дома Камчатова. Дом оценили в 55 тысяч рублей. Для сравнения, кожевенный завод, вместе со всем оборудованием, оценили в 25 тысяч рублей. Объявления о продаже усадьбы публиковали до середины сентября 1892-го. Видимо тогда нашёлся покупатель на самую дорогую недвижимость в городе. Остаётся только гадать, Камчатов ли? Ведь он занялся домом только в 1902 году, затеяв пристроить каменные лестницы и переделать окна. Почему деятельный Михаил Мануилович десять лет ничего не делал с недвижимостью? Возможно, дом в этот период принадлежал кому-то другому. Либо на ремонт и перестройку у купца просто не было средств после дорогостоящей покупки.
Первое появление дома.
Разорившемуся купцу Еремееву постройки и участок земли достались от отца — Егора Ивановича Еремеева. А вот откуда они появились в собственности у него?
В книге Спешиловой «Старая Пермь» сказано, что фамилия купца Еремеева впервые упоминается в «Очерках из истории губернского города Перми» А. А. Дмитриева, он описывает Егора Ив. Еремеева как купца, на средства которого в 1847-м для Петропавловского храма возведена новая каменная ограда, а сам храм украшен живописью. В первой половине XIX-го века в Пермь приезжало много купцов, и Егор Еремеев легко мог быть одним из них. Очевидно, что меценатством он занялся не сразу, а уже осев в Перми.
Чтобы сузить круг поисков, пришлось сравнить планы города за разные годы. В доступе оказались чертежи разных периодов. Для анализа взяли за 1808, 1822 и 1850 годы. Так уже в 1808 году впервые появляется что-то внутри квартала № 34. Согласно условным обозначениям — деревянные обывательские строения. На плане 1822 года можно рассмотреть на месте будущего дома Камчатова шесть деревянных домов, а на плане 1850 года показаны уже три дома, адреса которых совпадают с тем, чем Еремеевы владели в 1886 году, согласно перечню домовладельцев. Значит, дом построен между 1822 и 1850 годами. Но круг поисков можно сузить ещё плотнее. В 1842 году в городе произошёл страшный пожар, уничтоживший почти всю старую, деревянную Пермь. Интересно, что о пожаре не писали в современных ему газетах, хотя в год пожара и был составлен план пострадавших территорий. По данным плана, огонь не дошёл до рассматриваемого квартала. Однако позже, в воспоминаниях о детстве, Дмитрий Смышляев напишет, что пожар дошёл и до Торговой площади, к которой шесть деревянных домов 1820-х и примыкали. Если предположить, что постройки эти были уничтожены огнём, то дом возведён не раньше 1842 года.
Если взять во внимание благотворительную деятельность Еремеева в 1847 году, можно предположить, что к этому времени он уже жил в собственном доме в городе. Получается, его дом был построен между 1842 и 1847 годами, затем унаследован сыновьями (в 1886-м разными зданиями комплекса владели два сына Егора Ивановича Еремеева), после чего всё перешло в собственность старшего сына, который разорился и комплекс был выставлен на торги.
Отсутствие зодчего.
Кто мог быть автором изначального проекта дома?
Это удивительно, но в Перми 1840-ых годов не было архитекторов. Великий Свиязев, спроектировавший многие классицистические здания Перми, первый дом губернатора и Спасо-Преображенский собор, покинул город в 1839 году, уехав работать в Москву, а следующее поколение именитых Пермских зодчих появится намного позже. В некоторых источниках Рудольфа Карвовского связывают с домом Камчатова. Но он не мог проектировать ни изначальный дом, построенный в 40-е, так как был слишком юн и только в 1850 году окончил училище, ни заниматься перестройкой дома в первые годы XX-го века, поскольку умер в 1896 году. К перестройке при Камчатове могли быть причастны другие известные зодчие Перми — Попатенко или Турчевич. В те годы они выполняли много заказов на купеческие особняки.
Но кто же был первым архитектором? Не могло же не быть в Перми после пожара архитектора совсем? Вероятно, они были, но незначительные по масштабу: гражданские инженеры или инженеры путей сообщения. В те годы допускалось проектирование зданий такими специалистами.
Удалось обнаружить только одно имя. На сайте Государственной Публичной Исторической Библиотеки России выложены сканы книги «Список генералитета, штаб и обер-офицеров Корпуса инженеров путей сообщения 1841−1842». Там описано, кто, в каком чине и в какой губернии занимает соответствующие должности. Описана вся Российская империя, от границы с Австрией, Варшавы и Риги до Восточной Сибири, но Пермь упоминается только единожды. Штабс-капитан Артемьев Павел Иванович — вступил в службу в 1827-м. «Во II Окр. Чл. Пермской Губерн. Строит. Комис» (Во II Округе Член Пермской Губернской Строительной Комиссии).
Это единственный причастный к Перми человек, упоминаемый в списках строителей и зодчих. Других имён обнаружить не удалось. Впрочем, как и биографию самого Павла Ивановича.
Так что изначальная история загадочного дома Камчатова остаётся тайной. О том, кто и когда его возвёл, можно догадываться только по косвенным признакам. Не сохранилось, кажется, изображений его облика до перестройки при Камчатове. Неизвестно, куда пропал сам Камчатов после революции, неизвестно, откуда взялся Еремеев в годы восстановления города после пожара. Возможно, это самый таинственный в городе дом. Известно только, что на месте будущей Торговой площади в конце XVIII-го века ещё было болотистое озеро, на котором жили птицы.