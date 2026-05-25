Не копить на мечту. Как направить маткапитал на обучение детей

Уже завтра в пермских школах прозвучат последние звонки для тысяч ребят. Впереди их ждут выпускные экзамены и выбор жизненного пути: поступление в вуз. Сейчас выпускники штудируют сайты учебных заведений, изучая вступительные баллы прошлого года, взвешивая свои силы: на какую специальность удастся поступить.
Заплатить за вуз или садик.
«Дочка выбрала для себя гуманитарное направление. Но на факультеты, о которых она мечтает, высокий конкурс. Посовещались с мужем и решили, что будем учить ребёнка, даже если не пройдёт на бюджет по баллам. Ведь от выбора профессии зависит её будущее. Оплачивать обучение можно материнским капиталом», — рассказала жительница Перми Наталья Григорьева.
По данным регионального отделения Соцфонда, в этом году более 1,1 тысячи семей направили средства материнского семейного капитала на обучение детей.
«С начала 2026 года Отделение СФР по Пермскому краю перечислило на обучение детей более 65,5 млн рублей. Из них более 750 человек потратили эти средства на оплату средне-профессионального и высшего образования, порядка 400 — на дошкольное, а 10 на проживание в общежитии», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают, что заплатить за образование ребёнка с помощью маткапитала можно, когда ему будет больше трёх лет. Исключение — если речь идёт о дошкольных учреждениях. Там нет возрастного ценза.
«Родители имеют право оплатить обучение любого из детей в семье, а не только малыша, в связи с рождением которого выдан сертификат. Главное, чтобы на дату поступления ребёнку ещё не исполнилось 25 лет», — пояснили в СФР Прикамья.
Оплата образования детей — довольно популярный вариант распоряжения средствами маткапитала в Пермском крае. Его выбирают 11% семей. Это третье по популярности направление в регионе среди всех, кто обратился за распоряжением средствами.
Особенно удобно, что потратить сумму можно частями, оплачивая обучение сразу нескольких детей или одного ребёнка в разные периоды его жизни.
«Материнский капитал сегодня — это важная мера социальной поддержки семей, которая в том числе стала реальной инвестицией в будущее ребёнка, — говорит депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин. — Особенно важно, что всё больше семей в Прикамье направляют эти средства именно на образование детей. Это говорит о высоком запросе родителей на качественное обучение и стремлении дать детям максимально широкие возможности для самореализации».
Парламентарий отметил, что маткапитал ежегодно индексируется, благодаря чему к моменту взросления ребёнка сумма может покрыть значительную часть расходов на получение полноценного высшего образования.
«На мой взгляд, это крайне важно, потому что у молодых людей появляется возможность выбирать профессию по мечте и способностям, а не по доступному количеству баллов. Сегодня стране нужны квалифицированные специалисты: инженеры, врачи, педагоги, IT-специалисты, которые действительно “горят” своей профессией и стремятся внести свой вклад в общее развитие ключевых отраслей. Поэтому поддержка государства в вопросах образования детей — это вклад не только в благополучие конкретной семьи, но и в будущее экономики страны и развитие регионов», — говорит Антон Немкин.
СПРАВКА.
Материнский капитал можно направить на следующие услуги:
оплата образовательных услуг по образовательным программам в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление деятельности;
оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности;
оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.
Материнский капитал также можно направить на курсы вождения автомобиля, спортивные кружки и секции, дополнительное образование. Главное условие — учебная организация или индивидуальный предприниматель, с которым родитель заключил договор, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
«Если между учебной организацией и региональным Отделением СФР подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в отделение Соцфонда договор об оказании платных образовательных услуг. Такие соглашения на сегодняшний день ОСФР по Пермскому краю подписало с 620 учебными заведениями и 36 индивидуальными предпринимателями, оказывающими образовательные услуги», — говорят в пресс-службе отделения СФР по пермскому краю.
Как направить средства маткапитала на учёбу?
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, в любую клиентскую службу ОСФР по Пермскому краю или в МФЦ. После принятия положительного решения ОСФР направит деньги в образовательную организацию в течение пяти рабочих дней, а не 30 дней, как было до июня 2025 года.
Уточняющие вопросы можно задать, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный).