За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 11,2 миллиона рублей

За прошедшую неделю от преступных действий злоумышленников пострадали семь жителей Калининградской области. Общий причинённый ущерб превысил 11,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
Наибольшая сумма потери зафиксирована по схеме, связанной с обещанием высокого заработка на инвестициях в криптовалюту. Жертвой убедительных обещаний лёгкого и быстрого обогащения стала медсестра из Калининграда. Женщина перевела мошенникам более 6,3 миллиона рублей, поверив в возможность получить сверхприбыль от вложений в цифровые активы.
Ещё одна крупная потеря произошла у предпринимательницы из Светлогорска. Женщина попыталась дистанционно приобрести автомобиль через интернет и в результате лишилась свыше 2,1 миллиона рублей. Продавец, с которым она связалась, оказался мошенником.
Особую активность злоумышленники проявили в отношении пожилых людей. Двум пенсионеркам из Калининграда аферисты представились сотрудниками «Янтарьэнерго», портала «Госуслуги» и ФСБ. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за якобы финансирование вооружённых сил иностранного государства, а также для сохранения средств на «безопасном счете» они похитили у пожилых женщин 730 тысяч и 690 тысяч рублей соответственно.
Продавец из Калининграда также попался на удочку «экспертов в области криптоинвестиций». Мужчина поверил обещаниям высокой доходности, оформил кредит и перевёл на счета мошенников 696 тысяч рублей.
Кроме того, у военнослужащего из Калининграда злоумышленники похитили 240 тысяч рублей. Схема была классической: жертве сообщили о необходимости «декларирования денежных средств» и перевода на «безопасный счёт».