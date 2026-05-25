За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 11,2 миллиона рублей

Особую активность злоумышленники проявили в отношении пожилых людей. Двум пенсионеркам из Калининграда аферисты представились сотрудниками «Янтарьэнерго», портала «Госуслуги» и ФСБ. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за якобы финансирование вооружённых сил иностранного государства, а также для сохранения средств на «безопасном счете» они похитили у пожилых женщин 730 тысяч и 690 тысяч рублей соответственно.