Роспотребнадзор выявил вспышку сальмонеллеза в частном детсаду Калининграда

Роспотребнадзор временно запретил деятельность частного детсада «Сказка Ленд» на ул. Флотской из-за вспышки сальмонеллеза, об этом сообщает пресс-служба ведомства. По телефону учреждения, указанному в открытых источниках, комментировать ситуацию «Новому Калининграду» не стали.
«Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мер по локализации и ликвидации очага сальмонеллеза в Центре по присмотру и уходу за детьми “Сказка Лэнд”, — отмечается в сообщении. — В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников Центра».
В частном детсаду проверяющие выявили «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания». Результатами лабораторных исследований Salmonella выделена у сотрудников, осуществляющих приготовление пищи, с объектов окружающей среды выделены бактерии группы кишечной палочки. В отношении ИП, которая осуществляет деятельность детсада, возбуждено дело об административном правонарушении. С 25 мая введен временный запрет деятельности. Материалы подготовлены для передачи на рассмотрение в суд.
Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации ухода и присмотра за детьми, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.