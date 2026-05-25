Массовое отравление детей в Калининграде: возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм

В настоящее время следователи приступили к расследованию. В рамках уголовного дела будет выполнен полный комплекс следственных действий. Предстоит установить точные причины и условия, которые привели к массовому отравлению, а также конкретное лицо или лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Специалистам предстоит выяснить, как в учреждении, предназначенном для ухода и присмотра за детьми, оказались возможны грубейшие нарушения санитарных норм, создавшие реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.