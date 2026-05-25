Массовое отравление детей в Калининграде: возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм

В Калининграде правоохранительные органы начали расследование после того, как в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми сальмонеллёзом заболели 16 человек, включая 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет. По данному факту следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело.
Поводом для возбуждения дела стали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях, выявленные в ходе мониторинга 25 мая 2026 года. Журналисты и пользователи сообщали о вспышке острой кишечной инфекции в учреждении, а также о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Вскоре после этого работа центра была приостановлена.
Пострадавшими оказались 11 маленьких воспитанников в возрасте от двух до пяти лет, а также пятеро взрослых, находившихся в центре. Диагноз «сальмонеллёз» подтверждён лабораторно.
Руководитель следственного управления Дмитрий Георгиевич Канонеров дал указание незамедлительно провести доследственную проверку. По её результатам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
В настоящее время следователи приступили к расследованию. В рамках уголовного дела будет выполнен полный комплекс следственных действий. Предстоит установить точные причины и условия, которые привели к массовому отравлению, а также конкретное лицо или лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Специалистам предстоит выяснить, как в учреждении, предназначенном для ухода и присмотра за детьми, оказались возможны грубейшие нарушения санитарных норм, создавшие реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.