В Калининградской области возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в частном центре

присмотра за детьми, возбуждено уголовное дело. Поводом послужило массовое отравление в одном из частных центров Калининграда, где 16 человек, включая 11 детей, заболели сальмонеллёзом.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области, инцидент был выявлен 25 мая 2026 года в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет. В публикациях содержались сведения о том, что в частном центре по уходу и присмотру за детьми произошла вспышка острого инфекционного заболевания.
Среди заболевших — 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет, а также пятеро взрослых. Кроме того, в публикациях приводились сведения о выявленных многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в центре. В настоящее время работа учреждения приостановлена.
По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрия Георгиевича Канонерова для проверки всех обстоятельств произошедшего незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Следователям предстоит выяснить, как именно были организованы питание и присмотр за детьми в учреждении, кто допустил грубые нарушения санитарных норм и почему в центре, где находятся маленькие дети, сложилась ситуация, угрожавшая их жизни и здоровью.