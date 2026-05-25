В Черноземье готовятся к открытию детские лагеря

Воронежцам предлагают на выбор семь муниципальных загородных лагерей. В каждом потоке — своя программа. Например, в «Алмазе» можно отправиться в «Путешествие во времени: ожившие истории». Участников смены ждут живые экспонаты, которые поделятся своей историей, расшифровка древних посланий и «решение загадок, которые не поддавались веками». В «Востоке-4» дети узнают «секреты театральной сцены». Всего в регионе в этом году будут работать 30 стационарных лагерей, 668 лагерей дневного пребывания, 18 палаточных лагерей, а также 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен, включая программы «Время первых» и «Орлята России». Организованным отдыхом планируют охватить более 93 тыс. школьников, в том числе более 6,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей участников СВО.