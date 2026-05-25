В Черноземье готовятся к открытию детские лагеря

Лето на носу и многие родители в раздумьях: куда пристроить школьника? Если с бабушкой в деревне не повезло, а обрекать ребёнка на каникулы в квартире в обнимку со смартфоном не хочется, то лучший вариант — это лагерь. «АиФ-Черноземье» выяснил, как будут работать загородные лагеря, сколько стоит отдых и есть ли возможность рвануть в «Артек».
По своей программе.
Воронежцам предлагают на выбор семь муниципальных загородных лагерей. В каждом потоке — своя программа. Например, в «Алмазе» можно отправиться в «Путешествие во времени: ожившие истории». Участников смены ждут живые экспонаты, которые поделятся своей историей, расшифровка древних посланий и «решение загадок, которые не поддавались веками». В «Востоке-4» дети узнают «секреты театральной сцены». Всего в регионе в этом году будут работать 30 стационарных лагерей, 668 лагерей дневного пребывания, 18 палаточных лагерей, а также 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен, включая программы «Время первых» и «Орлята России». Организованным отдыхом планируют охватить более 93 тыс. школьников, в том числе более 6,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей участников СВО.
Как отмечают в мэрии Воронежа, выросло и финансирование детских лагерей. Только на их модернизацию направлено почти полмиллиарда рублей, в том числе из федбюджета. Были установлены так называемые быстровозводимые корпусы в муниципальных лагерях «Маяк» и «Полёт».
В Тамбовской области оздоровительная кампания под девизом «Тамбовские каникулы. Единство. Дружба. Успех» стартует уже 27 мая. Организациям поручено обновить программы с учётом Года единства народов России. Лагеря подключатся к проектам «Орлята России», общества «Знание» и «Движения первых», а также проведут профильные смены, включая новые — педагогические и аграрные. Всего в регионе будет открыто 25 загородных лагерей, два санатория, один палаточный лагерь и 468 лагерей с дневным пребыванием. Отдохнуть в них смогут около 53 тыс. ребят. Из них более 18 тыс. проведут каникулы в загородных, а 34,4 тыс. — в пришкольных лагерях. На проведение кампании направят 552,3 млн рублей — это на 7% больше, чем годом ранее.
Масштабы пришкольных лагерей дневного пребывания заметно выросли в Орловской области. В этом сезоне планируется оздоровить более 5,5 тыс. детей на базе 41 лагеря, развёрнутого в школах и учреждениях дополнительного образования. Смены стартуют 1 июня и будут включать как тематические программы «Орлёнок», так и мероприятия, посвящённые Году единства народов России. В летний сезон в регионе принимать детей будут 264 оздоровительных учреждения, что на восемь больше, чем в 2025 году. Охват ребят различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости планируется сохранить на уровне 2025 года — 84 877 человек.
В Липецкой области откроются более 500 организаций отдыха, включая 13 загородных лагерей. Ожидается, что 45 тыс. детей смогут побывать в детских лагерях различного типа. Всего в регионе будет работать 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, а также 73 лагеря труда и отдыха с профориентационным уклоном на базе образовательных организаций и 58 палаточных лагерей для любителей туризма.
В Курской области с 1 июня заработают 327 детских профильных организаций: 12 оздоровительных лагерей, два санаторных лагеря, 283 — с дневным пребыванием и 30 лагерей труда и отдыха. Всего охватить оздоровительным отдыхом намечено более 38 тыс. юных курян, в том числе в пришкольных лагерях — больше 20 тысяч.
В Белгородской области планируют открыть пять загородных лагерей: «Солнышко» в Алексеевском округе, «Радуга» и «Лесная поляна» в Старооскольском округе, «Орбита» в Чернянском и «Чайка» в Красногвардейском районах. Кроме того, заработают сотни школьных площадок с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. При этом часть муниципалитетов вновь останется без летних смен из-за сложной оперативной обстановки.
Кому льготы?
В нынешнем году стоимость путёвок в детские лагеря увеличилась в среднем на 6,8%. В Воронежской области полная стоимость одного дня пребывания в лагере достигла 2455 рублей, в Курской — 1769 рублей, в Орловской — 1810 рублей. На Белгородчине цена путёвки в загородный лагерь на 21 день составляет 20 298 рублей, в Тамбовской области — 21 978 рублей, а для юных липчан 21-дневная путёвка обойдётся в сумму от 41 028 до 51 500 рублей.
При этом предусмотрена частичная компенсация стоимости путёвок для работников бюджетной и внебюджетной сферы, а многодетные семьи, семьи участников СВО или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность получить льготные путёвки, полностью или частично оплаченные из бюджета.
Кстати, отличившиеся в олимпиадах и конкурсах дети могут попробовать получить бесплатную путёвку в такие известные детские центры, как «Артек», «Орлёнок» или «Смена». Как рассказал «ВГТРК-Белгород» замминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов, кто из детей достоин туда отправиться, выбирает искусственный интеллект. Автоматизированная система формирует рейтинг кандидатов на путёвку. Министерство образования региона получает уже готовый список отобранных ребят и сообщает об этом родителям. Платная же путёвка в «Артек» в летний сезон стоит 175 тыс. рублей за смену.