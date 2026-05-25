В СПЧ рассказал, сколько средств мошенники крадут у россиян ежедневно

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники крадут у граждан почти 1 миллиард рублей в день, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.
«Сейчас вот крадут почти миллиард рублей в день, а может и больше, потому что не все фиксируется», — сказал Ашманов, выступая на конференции «Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики».
Как отметил член СПЧ, существует стереотип о том, что жертвами мошенников обычно становятся люди пожилого возраста, которые не до конца осведомлены в этом вопросе. Тогда как, по словам Ашманова, нередко бывает так, что на развод злоумышленников ведутся даже те люди, которые сами читают лекции по информационной безопасности и прекрасно знают о мошенниках.
«Я знаю случаи, когда женщине звонят, она говорит: “О, это украинские мошенники, сейчас я их потроллю, понасмехаюсь”. Потом ее с трудом отдирают от банкомата через полчаса… Это дескать бабушки, хотя основная пострадавшая страта — это 35−45 лет. Те, у кого есть деньги и квартира», — добавил Ашманов.