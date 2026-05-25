Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СПЧ рассказал, сколько средств мошенники крадут у россиян ежедневно

Ашманов: мошенники крадут у россиян почти миллиард рублей в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники крадут у граждан почти 1 миллиард рублей в день, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

«Сейчас вот крадут почти миллиард рублей в день, а может и больше, потому что не все фиксируется», — сказал Ашманов, выступая на конференции «Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики».

Как отметил член СПЧ, существует стереотип о том, что жертвами мошенников обычно становятся люди пожилого возраста, которые не до конца осведомлены в этом вопросе. Тогда как, по словам Ашманова, нередко бывает так, что на развод злоумышленников ведутся даже те люди, которые сами читают лекции по информационной безопасности и прекрасно знают о мошенниках.

«Я знаю случаи, когда женщине звонят, она говорит: “О, это украинские мошенники, сейчас я их потроллю, понасмехаюсь”. Потом ее с трудом отдирают от банкомата через полчаса… Это дескать бабушки, хотя основная пострадавшая страта — это 35−45 лет. Те, у кого есть деньги и квартира», — добавил Ашманов.

Узнать больше по теме
Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше