В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Красноярском крае проводится проверка по факту авиационного происшествия в районе поселка Осиновый Мыс Богучанского округа. По предварительным данным, сегодня около 15:00 легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку в начале проведения лесоавиационных работ. Как сообщили в краевом Лесопожарном центре, на борту находились пилот авиакомпании и старший летчик-наблюдатель Чуноярского авиаотделения. В результате происшествия оба получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.