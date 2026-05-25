Мошенники крадут персональные данные нижегородцев под видом «ТНС энерго НН»

Мошенники пишут нижегородцам в социальных сетях и сообщают о необходимости провести перерасчёт за электроэнергию, перенести данные с портала «Госуслуги» или приводят другую ложную информацию. Затем мошенники отправляют потенциальным жертвам их персональные данные (ФИО и дату рождения) якобы для проверки. После подтверждения жертв перенаправляют в чат-бот, через который происходит кража паролей от «Госуслуг» и доступов к интернет-банкам.