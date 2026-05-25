Мошенники крадут персональные данные нижегородцев под видом «ТНС энерго НН»

Аферисты связываются с пользователями в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области выявлена новая схема мошенничества: аферисты выдают себя за сотрудников компании «ТНС энерго НН» и через мессенджеры пытаются завладеть персональными данными и доступом к онлайн-банкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мошенники пишут нижегородцам в социальных сетях и сообщают о необходимости провести перерасчёт за электроэнергию, перенести данные с портала «Госуслуги» или приводят другую ложную информацию. Затем мошенники отправляют потенциальным жертвам их персональные данные (ФИО и дату рождения) якобы для проверки. После подтверждения жертв перенаправляют в чат-бот, через который происходит кража паролей от «Госуслуг» и доступов к интернет-банкам.

В «ТНС энерго НН» подчеркивают, что компания никогда не публикует в открытом доступе персональные данные клиентов и не использует для взаимодействия с потребителями мессенджеры. Энергетики не приглашают в чаты, не запрашивают ИНН, данные банковских карт, пароли или коды подтверждения из СМС.