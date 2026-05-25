БООР: у медведей начался брачный период, самцы стали агрессивными

«Медвежьи свадьбы обычно проходят в мае-июне», — сообщили в БООР.
Там отметили, что при посещении леса нужно помнить о повышенной агрессивности самцов в этот период.
«Период гона — это время повышенной агрессии у медведей. Они становятся более чувствительными к любому вторжению на свою территорию и могут реагировать очень бурно», — отметили в БООР.
Там также пояснили, что в этот период самцы издают громкий рев для привлечения самок, кроме этого, между самцами происходят драки за самок и лучшие участки обитания.
По данным Минсельхоза, в белорусских лесах может обитать до тысячи медведей. Специалисты отмечают, что популяция хорошо размножается. При этом белорусские медведи не проявляют агрессии: уже несколько десятилетий на территории страны не фиксировалось появления медведей-шатунов. В прошлом году в Беларуси была разрешена охота на бурого медведя.
На минувшей неделе Белорусское общество охотников и рыболовов зафиксировало редчайший случай: у медведицы в Борисовском охотничьем хозяйстве родилось сразу четыре детеныша.
В коротком видеоролике можно увидеть, как мать-медведица ночью переходит через дорогу, а за ней «косолапят» четверо медвежат. Судя по кадрам, малышам уже несколько месяцев.