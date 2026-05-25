БООР: у медведей начался брачный период, самцы стали агрессивными

По данным Минсельхоза, в белорусских лесах может обитать до тысячи медведей. Специалисты отмечают, что популяция хорошо размножается. При этом белорусские медведи не проявляют агрессии: уже несколько десятилетий на территории страны не фиксировалось появления медведей-шатунов. В прошлом году в Беларуси была разрешена охота на бурого медведя.