БООР: у медведей начался брачный период, самцы стали агрессивными

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Белорусское общество охотников и рыболовов предупредило о начале гона у бурых медведей, во время которого самцы становятся агрессивными, когда нарушают их ареал.

Источник: Sputnik.by

«Медвежьи свадьбы обычно проходят в мае-июне», — сообщили в БООР.

Там отметили, что при посещении леса нужно помнить о повышенной агрессивности самцов в этот период.

«Период гона — это время повышенной агрессии у медведей. Они становятся более чувствительными к любому вторжению на свою территорию и могут реагировать очень бурно», — отметили в БООР.

Там также пояснили, что в этот период самцы издают громкий рев для привлечения самок, кроме этого, между самцами происходят драки за самок и лучшие участки обитания.

По данным Минсельхоза, в белорусских лесах может обитать до тысячи медведей. Специалисты отмечают, что популяция хорошо размножается. При этом белорусские медведи не проявляют агрессии: уже несколько десятилетий на территории страны не фиксировалось появления медведей-шатунов. В прошлом году в Беларуси была разрешена охота на бурого медведя.

На минувшей неделе Белорусское общество охотников и рыболовов зафиксировало редчайший случай: у медведицы в Борисовском охотничьем хозяйстве родилось сразу четыре детеныша.

В коротком видеоролике можно увидеть, как мать-медведица ночью переходит через дорогу, а за ней «косолапят» четверо медвежат. Судя по кадрам, малышам уже несколько месяцев.