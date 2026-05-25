Водооткачивающая техника готова к 10-дневным ливням в Нижнем Новгороде

Водооткачивающую технику перевели в режим готовности в Нижнем Новгороде из-за надвигающихся ливней. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Синоптики прогнозируют сильные осадки в конце мая-начале июня. По данным МЧС, вероятность ливней сохранится до конца дня 25 мая, а также ночью 26 мая. В связи с непогодой в Нижнем Новгороде будет организовано дежурство специальной техники. Особое внимание уделят участкам, где традиционно происходят подтопления.
Дорожные бригады направлены для очистки от листвы и посторонних предметов колодцев. Кроме того, городские службы будут реагировать на обращения нижегородцев и выезжать в места, где скапливается вода.
По вопросам подтоплений жители Нижнего Новгорода могут обращаться в домоуправляющие компании, ТСЖ и администрации своих районов. Телефоны дежурных отделов можно найти на сайте мэрии.
Напомним, 70% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 23 мая.