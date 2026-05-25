Витебские таможенники перехватили два грузовика с контрабандой на миллионы

«Одежда, обувь, сумки, автозапчасти и иное ввозились одним индивидуальным предпринимателем в двух грузовых автомобилях», — говорится в сообщении ГТК.
В ходе проверки документов таможенники выяснили, что указанные в бумагах отправитель и получатель — российские резиденты — не имели отношения к данной поставке. Более того, сведения о самих товарах также оказались недостоверными.
Общая стоимость содержимого двух транспортных средств превысила 2,4 миллиона белорусских рублей.
Особый интерес вызвала часть груза стоимостью 930 тысяч рублей: эти товары были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, однако документы, подтверждающие уплату необходимых таможенных платежей, отсутствовали.
В отношении нарушителя Витебская таможня начала административные процессы по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предметов правонарушения.
Таким образом, предпринимателю может грозить штраф до 1,2 миллиона белорусских рублей.