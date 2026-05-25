Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Витебские таможенники перехватили два грузовика с контрабандой на миллионы

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Две попытки ввоза крупных партий контрабандного товара по подложным документам предотвратили витебские таможенники на белорусско-российском участке границы, сообщили в Белорусском таможенном комитете.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

«Одежда, обувь, сумки, автозапчасти и иное ввозились одним индивидуальным предпринимателем в двух грузовых автомобилях», — говорится в сообщении ГТК.

В ходе проверки документов таможенники выяснили, что указанные в бумагах отправитель и получатель — российские резиденты — не имели отношения к данной поставке. Более того, сведения о самих товарах также оказались недостоверными.

Общая стоимость содержимого двух транспортных средств превысила 2,4 миллиона белорусских рублей.

Особый интерес вызвала часть груза стоимостью 930 тысяч рублей: эти товары были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, однако документы, подтверждающие уплату необходимых таможенных платежей, отсутствовали.

В отношении нарушителя Витебская таможня начала административные процессы по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предметов правонарушения.

Таким образом, предпринимателю может грозить штраф до 1,2 миллиона белорусских рублей.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше