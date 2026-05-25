В Калининграде в детском центре произошла вспышка сальмонеллеза

В Калининграде в центре «Сказка Лэнд» зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд» в Калининграде, в эпидемический процесс вовлечено 11 детей и пять сотрудников, учреждение временно закрыто, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мер по локализации и ликвидации очага сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми “Сказка Лэнд”… В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от двух до пяти лет и пять сотрудников центра», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Ведомство ввело временный запрет на работу центра. По данным управления, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, в числе которых нарушение поточности процессов, использование продуктов без маркировки и товаросопроводительной документов, допуск к работе людей без результатов медосмотра, санитарно-гигиенической подготовки и аттестации.

«Нарушения санитарного законодательства подтверждены результатами лабораторных исследований: Salmonella выделена у сотрудников, осуществляющих приготовление пищи, с объектов окружающей среды (ветошь для мытья посуды), а также выделены бактерии группы кишечной палочки (с тележки для раздачи готовых блюд, хлебницы, стеллажа для посуды, столовой посуды, с емкости для хранения столовых приборов, сушки для посуды)», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено дело об административном правонарушении, отметили в Роспотребнадзоре. Материалы подготовлены для передачи на рассмотрение в Ленинградский районный суд города Калининграда. Одновременно о ситуации проинформирована прокуратура Калининградской области.

