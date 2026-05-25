Команда Эн+ Тепло Волга пробежала 450 км на полумарафоне «Беги, герой!»

Спортивная команда Эн+ Тепло Волга — одна из самых массовых и активных на полумарафоне «Беги, герой!». Более 100 взрослых и детей — каждый на своей дистанции — пробежали 450 км. Девять человек преодолели полумарафонскую дистанцию в 21 км.
«Энергию, силы и уверенность придает командный дух. Бежать полумарафон легче вместе с коллегами. Для меня участие в забеге — это не про подиум с призовыми местами, а про испытание своих возможностей, преодоление себя и получение заряда энергии», — поделилась ведущий экономист филиала «Нижегородский» Эн+ Тепло Волга Мария Репина.
Самому юному любителю спорта из команды энергетиков Эн+ Тепло Волга — 4 года, самому опытному — 56 лет. Традиционно детские забеги по накалу эмоций не уступают взрослым соревнованиям.
«В полумарафоне “Беги, герой” мои дети участвуют уже третий год. Они всегда ждут этого события, чтобы проверить свои силы, и получить еще одну заветную медаль в копилку достижений. Ранее я была болельщиком, смотрела и думала почему же я не участвую, тоже хочу получить заряд этих эмоций и драйва. Несколько недель тренировок, и я бегу свои первые 5 километров. Это супер положительные эмоции, теперь хочется еще и еще, спасибо коллегам из ЭН+ за эту возможность стать частью большого спортивного движения!», — поделилась менеджер по развитию бизнес-систем Эн+ Тепло Волга Ольга Нестерова.
В масштабном забеге «Беги, герой» участвовали 20 тысяч любителей спорта из Нижегородской области и других регионов страны. Часть средств, собранных во время забега, организаторы по традиции направляют на благотворительность.
Кстати, в эти выходные на старты всероссийских забегов вышли наши коллеги из ЭН+ и РУСАЛ во многих городах страны от Красноярска до Москвы. Активный образ жизни и спорт — часть корпоративной культуры ЭН+ и РУСАЛ, заложенная основателем компании. Компания показала, что поддерживает своих сотрудников не только в профессиональных достижениях, но и в стремлении к активному и здоровому образу жизни. Сотни новых личных побед, километры преодоленных дистанций и один мощный корпоративный дух. Забег закончился, но движение — продолжается. Следующий старт уже не за горами, и, судя по настрою участников, колонна ЭН+ и РУСАЛа на нем будет только увеличиваться.