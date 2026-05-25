Суд обязал федеральное учреждение оценить ущерб водным биоресурсам

Во время проверки выяснилось, что ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» занималось подъемом затонувших бесхозяйных судов, а также их частей и механизмов в реках Сылва, Чусовая и Кама. При этом работы проводились без оценки их влияния на водные биоресурсы и среду обитания рыб. Кроме того, действия не были согласованы с территориальным управлением Росрыболовства.