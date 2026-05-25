Пермский университет стал площадкой окружного этапа конкурса «Ты — лидер»

В столице Пермского края прошел этап Всероссийского конкурса на лучшее профсоюзное бюро «Ты — лидер» в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Главной задачей этого мероприятия является повысить уровень деятельности профсоюзных студенческих организаций. Также конкурс нацелен на развитие лидерских навыков, организаторских способностей и установление и распространение лучших примеров работы в деятельности профсоюзов.
Организатором конкурса «Ты — лидер» стал пермский классический университет. В Пермь приехали представители профсоюзных студенческих организаций из десяти регионов Приволжского федерального округа. Участники прибыли из Самарской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей, а также из Чувашии, Татарстана, Мордовии, Удмуртии и Башкирии.
Победу на этапе конкурса, проходившего в Перми, одержала команда профсоюзной организации института управления, экономики и финансов Казанского университета. Студенческое профсоюзное бюро Башкирского педагогического университета стало вторым, а «бронза» досталась представителям профбюро Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
Команда профсоюзной организации студентов пермского университета заняла четвертое место. Все участники показали высокий уровень подготовки, обменялись опытом и наметили новые направления для развития профсоюзного движения в регионе.
Пермский край вошел в лидеры по заявкам на Международный фестиваль молодежи. От региона было подано более тысячи заявок на участие, еще свыше 450 человек зарегистрировались в волонтерский корпус. Наибольший интерес у заявителей вызывают направления, связанные с креативными индустриями, государственным управлением, наукой и образованием. Именно эти сферы становятся основными для профессиональной реализации и развития молодежи. Международный фестиваль молодежи — 2026 пройдет в Екатеринбурге.