Пермский университет стал площадкой окружного этапа конкурса «Ты — лидер»

Пермский край вошел в лидеры по заявкам на Международный фестиваль молодежи. От региона было подано более тысячи заявок на участие, еще свыше 450 человек зарегистрировались в волонтерский корпус. Наибольший интерес у заявителей вызывают направления, связанные с креативными индустриями, государственным управлением, наукой и образованием. Именно эти сферы становятся основными для профессиональной реализации и развития молодежи. Международный фестиваль молодежи — 2026 пройдет в Екатеринбурге.