Бросили в трамвае. Дочь Лёни Голубкова из Франции хочет в Россию

Месяц прошёл с момента появления в соцсетях загадочного сообщения о том, что жительница Франции пытается найти родственников из России. 35-летняя француженка Алекси Бальтазар рассказывает фантастическую историю своего детства. По её словам, в 1994 году, когда ей было около трёх с половиной лет, девочку нашли в пермском трамвае.
Документов при ней не было. Как утверждает Алекси, её сначала отправили в больницу, а после — в детский дом, где ей дали имя Маргарита Леонидовна Голубкова, а её папой записали Голубкова Леонида Сергеевича. Выбор имени явно был обусловлен популярностью рекламы на ТВ, где в главной роли Лёни Голубкова снимался актёр Владимир Пермяков. После девочку удочерила французская семья и увезла во Францию.
Что изменилось за время поисков и что об этом думает настоящий Лёня Голубков — в материале на сайте perm.aif.ru.
Тяга к родине.
После публикаций о розыске семьи француженка столкнулась с повышенным вниманием. Одни пользователи сочувствуют, другие дают советы, третьи — путают следы и пишут угрозы.
«В соцсетях откликается много людей, и я очень благодарна за поддержку. Есть разные сообщения, в том числе и от тех, кто пытается запутать или даже угрожать, поэтому я сейчас очень осторожна. Но я верю, что среди всех этих людей найдутся те, кто действительно помнит меня или мою семью», — говорит Алекси.
Уроженка Перми признаётся, что давно бы вернулась на родину, только вот билеты на всю большую семью стоят баснословно дорого. У Алекси пятеро детей и супруг.
«Я остаюсь во Франции только ради детей и мужа, но моё место никогда не было здесь. Я — русская. Мои дети прекрасно знают, что их мама — русская. Я стараюсь передать им нашу культуру: пою им русские колыбельные, рассказываю о нашей родине. Они видят мою любовь к России и гордятся этим. Мой муж полностью поддерживает моё желание вернуться, и мы хотим, чтобы наши дети выросли в стране, которую я считаю своей истинной родиной. Я люблю, когда дела делаются мгновенно и когда люди держат слово. Именно это составляет гордость нашей дорогой России», — говорит она.
Алекси не держит зла на биологических родителей, которые, по непонятным причинам, её не искали.
«Я просто хочу узнать правду о своём происхождении. Для меня это важно, потому что сейчас я чувствую себя как дерево без корней. Чтобы быть по-настоящему счастливой и целостной, мне нужно знать, кто я и откуда пришла. Это не просто любопытство, это зов моей крови», — рассказала девушка.
В России француженка хотела бы со временем преподавать танцы — до появления детей она работала танцовщицей, в том числе выступала на Елисейских полях и в Трокадеро.
Надежда тает.
Редакция perm.aif.ru обратилась за информацией в полицию, ведь если в трамвае в 1994 году был найден ребёнок, его должны были искать. К сожалению, в полиции не смогли найти данные на этот счёт — архивы не сохранились.
Также Алекси обратилась с запросом в Министерство труда и социального развития Пермского края и к уполномоченному по правам человека. К сожалению, пока ни на один запрос ответов не поступало, однако корреспонденту сайта perm.aif.ru подтвердили, что обращения находятся в работе.
Как считает психолог Наталья Сунцова, подсознательно француженка может бояться подтверждения версии о намеренном отказе от ребёнка.
«В возрасте 30−35 лет наступает кризис идентичности и “эффект оборванной истории”. Человек, усыновлённый в раннем возрасте, не может построить целостную картину своего прошлого. Это вызывает экзистенциальную тревогу. Физически она взрослая, но внутри всё ещё живёт та четырёхлетняя девочка, брошенная в трамвае. Поиск биологических родителей — это попытка заполнить “пустоту” в автобиографии и ответить на вопрос: “Кто я на самом деле?”. То, что девушка изначально отказывалась давать комментарии СМИ — это признак недоверия к миру, свойственный брошенным детям. Её поведение психологически соответствует реально пережитой потере», — отмечает специалист.
История Алекси Бальтазар по-прежнему остаётся без документального подтверждения — официальных данных о найденном ребёнке в архивах нет, а ответы на запросы ещё не получены. Даже если официальные следы не сохранились, остаётся человеческая память — близких, соседей, работников больницы или даже пассажиров трамвая. Алекси верит, что найдёт информацию о себе и своих корнях.
Что думает Лёня Голубков.
Сыгравший в рекламе Лёню Голубкова актёр Владимир Пермяков с недоумением встретил историю, пересказанную ему корреспондентом perm.aif.ru.
«Я с таким сталкиваюсь впервые. Странно это и нежелательно. Помню, в 90-х, в метро однажды подошла женщина и рассказала, что её сына зовут Леонид, и его в классе дразнят “Лёня Голубков”. Лёня Голубков — персонаж, а не человек. Записывать его именем отца найденного ребёнка, мне кажется, дико и глупо», — сказал знаменитый актёр.
Женщине, которая ищет родных в России, Владимир Пермяков пожелал терпения и удачи. Сам он, к сожалению, помочь в поисках не может.
«Тридцать лет назад я всюду был желанным гостем, в газетах писали, что у Лёни Голубкова дома в Париже и Лос-Анджелесе. А когда утопили “МММ”, у меня не было денег на метро поехать на кастинг. Занимал у друзей и соседей. В тоже время на улице подходили и просили у меня денег, думая, что я миллионер. До сих пор пишут с просьбами помочь, например, с лечением. Я сам на пенсии не жирую».
А дочь Лёни Голубкова пусть найдёт желаемое и будет счастлива, сказал на прощание актёр.