Село Перещепное под Волгоградом закрыли на карантин из-за бешенства

Речь идет о домовладении на улице Кузнечной, 5 — там обнаружен очаг заболевания бешенством. В доме и во дворе проведут дезинфекцию. Жильцам придется при выходе за калитку обеззараживать одежду и обувь. Посторонним вход закрыт. В радиусе 2 километров от очага проведут дератизацию и обойдут все дома, чтобы осмотреть скот и домашних питомцев. Всем, у кого нет прививок, их сделают. А бездомных животных отловят и закроют на 14 дней на карантин.