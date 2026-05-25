Москву и Долгопрудный связали 3 новых автобусных маршрута

Три маршрута проекта «Москва — область» связали столицу с разными районами Долгопрудного в Подмосковье в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в московском департаменте экономической политики и развития.
На них будут работать современные автобусы большого класса: 23 единицы на маршруте № 1368, 9 машин — на маршруте № 1369 и 13 — на маршруте № 1370. Это низкопольные, с широкими накопительными площадками транспортные средства. В них есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов. Уточняется, высвободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перенаправлен на усиление маршрутов в Московской области, которые идут к станциям МЦД.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.