Регионам запретят устанавливать ограничения на размещение базовых станций

Минцифры собирается запретить установку на региональном и муниципальном уровнях дополнительных, не предусмотренных федеральным законодательством ограничений на размещение оборудования операторов связи. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пресс-службе ведомства рассказали, что документ направлен на обеспечение единообразия правового регулирования в сфере размещения сооружений и средств связи в России, создание благоприятных условий для развития телеком-отрасли и повышение доступности услуг для россиян.
Также поправки предполагают отмену правовых актов субъектов и муниципалитетов, которыми ранее были необоснованно введены ограничения.
«Ограничения, которые вводятся на уровне муниципальных образований и субъектов России, могут стать серьезным барьером на пути развития телеком-инфраструктуры в стране как основы предоставления качественных услуг связи для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса и государства и не позволят достичь целей, которые установлены в программных документах, в том числе в Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года», — объясняют в ведомстве.
Сегодня в отдельных субъектах России и муниципальных образованиях принимаются нормативные правовые акты, предусматривающие минимальные расстояния от антенно-мачтового сооружения связи, на котором размещаются базовые станции мобильной связи, до жилой и социальной застройки.
Такие документы приняты в Тюменской, Московской, Ярославской, Пензенской областях, Пермском крае и других регионах. Эти ограничения создают операторам препятствия для размещения нового оборудования, а в ряде случаев являются основанием для демонтажа уже работающего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи на тех или иных территориях, например, в городских микрорайонах, добавляют в Минцифры.
При этом в России базовые станции устанавливаются только после заключения Роспотребнадзора о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН).
«Российские нормы являются одними из самых строгих в мире. Безопасность электромагнитного излучения каждой базовой станции оценивается индивидуально в каждом конкретном случае. В то же время региональные и муниципальные нормативные акты с общими ограничениями по расстоянию от объекта до базовой станции противоречат установленным требованиям», — добавляют в министерстве.