В Воронежской области продлили предупреждение по грозе и сильному ветру

Воронежская область задержится в зоне желтой погодной опасности до вечера 26 мая. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО.
Конкретно, жителям Воронежской области продлили предупреждение по грозе и ветру до 18.00 часов вторника, 26 мая. По прогнозам синоптиков, утром и днем порывы ожидаются до 15−17 метров в секунду.
Непогода пришла в Воронежскую область после 30-градусной жары: на регион обрушились ливни и град.
