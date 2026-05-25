На mos.ru теперь можно оплатить проезд по Мытищинской хорде

Напомним, в сервисе «Мои платежи» уже можно оплачивать счета за проезд по проспекту Багратиона, Московскому скоростному диаметру, трассе М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автодороге, а также по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге. Чтобы оплата проезда по Мытищинской скоростной хорде и другим участкам платных дорог занимала минимум времени, предварительно нужно указать в личном кабинете портала mos.ru государственный регистрационный номер автомобиля, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. В этом случае в день проезда по трассе счет автоматически отобразится в сервисе «Мои платежи».