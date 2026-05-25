Коттеджный дом обернулся казенным

Об этом Николай Горкавченко сообщил Юрию Лысенко. Следователи считают, что глава администрации пообещал вынести постановления о разработке проектов планировки и межевания территории, заключить договоры о комплексном развитии территории с ООО «Стройинвест» и обеспечить строительство подрядчиком школы с участием бюджетных средств, а взамен захотел получить земельный участок рыночной стоимостью более 1,6 млн руб. Застройщик также пообещал построить чиновнику на участке коттедж площадью 120 кв. м с чистовой отделкой (стоимостью более 4,7 млн руб.). Таким образом, общую сумму взятки следователи оценивают в 6,4 млн руб. Право собственности на земельный участок оформил на себя подчиненный Юрия Лысенко, начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска Любим Белов. По мнению следствия, это было сделано фиктивно, «в целях конспирации» намерений Юрия Лысенко.