МАРТ выдал предписание за рекламу с изображением курицы и ножа

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружило распространение ненадлежащей рекламы шаурмы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

В наружной рекламе значилась надпись «Он вылупился не для жизни, а для идеальной шаурмы», а также были изображены курица и нож.

В результате предписание выдали ООО «АрниваБел» за распространение в Минске ненадлежащей наружной рекламы объекта общественного питания «Шаурма».

В пресс-службе МАРТ подчеркнули, что такая реклама нарушает общепринятые нормы морали, обесценивая жизнь живого существа, нарушает принципы гуманности, и в силу требований законодательства о рекламе является неэтичной.

Кроме того, МАРТ выдал предписания ООО «ЛОДЭ», так как в центре не в полной мере доводили до клиентов информацию о стоимости звонка на короткий номер для связи с контакт-центром. «ЛОДЭ» исполнил предписания министерства, изменив текст при звонке по короткому номеру.

Также предписание получило ООО «ВИЗАБАЙ» за распространение ненадлежащей рекламы.

МАРТ регулярно ведет работу в белорусской столице и регионах по выявлению подобных нарушений. Так, ранее ведомство вынесло предписания ряду пиццерий, а также лекарственному препарату.