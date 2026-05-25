Петербургская фирма создаст экспозицию Курского краеведческого музея за 733 млн

Работы по созданию экспозиции необходимо выполнить до 1 декабря 2027 года. Первый этап включает поставку и монтаж мультимедийного и светотехнического оборудования: проекторов, антенн, микрофонов, ноутбуков, планшетов, светодиодного экрана и светильников. Помимо техники, подрядчик должен оснастить ОКН мебелью — скамьями, пуфами, столами, стеллажами, полками, шкафами и декоративными элементами. Работы развернутся на трех этажах здания: во входной зоне, трех экспозиционных залах, одном многофункциональном зале, зоне временных экспозиций, культурном кластере, а также в музейном магазине и кафе. Второй этап предполагает оказание аналогичных услуг, но уже в 11 экспозиционных залах на третьем этаже, третий этап — в 17 экспозиционных залах на третьем этаже и в одном на четвертом.