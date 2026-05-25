Петербургская фирма создаст экспозицию Курского краеведческого музея за 733 млн

Победителем трех конкурсов Курского областного краеведческого музея на создание его экспозиции в объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836−1842» стало петербургское ООО «Бюро музейной сценографии “Метаформа”». Контракты с компанией заключили по начальным ценам — их общая стоимость составила 732,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

На два из трех конкурсов заявилось еще по одному участнику (наименования не разглашаются). За контракт с начальной стоимостью 236,3 млн руб. конкурент предложил 187 млн, а за контракт в 247 млн — 219 млн руб. Из документации тендера следует, что выбор подрядчика зависел в первую очередь от квалификации участников (значимость критерия — 60%), во вторую — от их ценовых предложений (40%).

На два из трех конкурсов заявилось еще по одному участнику (наименования не разглашаются). За контракт с начальной стоимостью 236,3 млн руб. конкурент предложил 187 млн, а за контракт в 247 млн — 219 млн руб. Из документации тендера следует, что выбор подрядчика зависел в первую очередь от квалификации участников (значимость критерия — 60%), во вторую — от их ценовых предложений (40%).

По данным Rusprofile, ООО «Бюро музейной сценографии “Метаформа”» было зарегистрировано в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Компания ведет деятельность в области дизайна. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Генеральным директором является Александр Ткаченко, ему же принадлежат 22% долей компании. Остальные распределены между Ириной Кирюхиной (25%), Викторией Тарасовой (25%), Михаилом Кулюхиным (14%) и Элеонорой Гиршфельд (14%). 2025 год общество отработало с выручкой 179 млн, чистая прибыль составила 18 млн руб.

Работы по созданию экспозиции необходимо выполнить до 1 декабря 2027 года. Первый этап включает поставку и монтаж мультимедийного и светотехнического оборудования: проекторов, антенн, микрофонов, ноутбуков, планшетов, светодиодного экрана и светильников. Помимо техники, подрядчик должен оснастить ОКН мебелью — скамьями, пуфами, столами, стеллажами, полками, шкафами и декоративными элементами. Работы развернутся на трех этажах здания: во входной зоне, трех экспозиционных залах, одном многофункциональном зале, зоне временных экспозиций, культурном кластере, а также в музейном магазине и кафе. Второй этап предполагает оказание аналогичных услуг, но уже в 11 экспозиционных залах на третьем этаже, третий этап — в 17 экспозиционных залах на третьем этаже и в одном на четвертом.

В июле прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство России планирует направить 300 млн руб. на реконструкцию здания мужской классической гимназии в Курске. Тогда же выяснилось, что власти вернулись к идее открыть там краеведческий музей. Примечательно, что в конце 2024 года губернатор Александр Хинштейн отказался от этой идеи — он посчитал, что коллекция из более чем 1 млн экспонатов не уместится в ОКН.

