«Нищета, не обижайтесь»: как мажор попал в ДТП и разозлил Нижний Новгород

ДТП с ярко-желтым спорткаром Mercedes-Benz в Нижнем Новгороде обернулось громким скандалом. За рулем оказался Сергей Корнилов — сын покойного гендиректора ГК «Луидор». За одни сутки 21-летний наследник миллиардного состояния превратился в фигуранта уголовных дел и «главного мажора» города.
Вылетел на встречку и разбил машины.
Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. 21-летний Сергей Корнилов не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в Kia, после чего спорткар отбросило в Nissan. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако все автомобили получили повреждения. Mercedes-Benz SL Корнилова с оторванным колесом поместили на штрафстоянку.
Авария получила широкий резонанс из-за личности водителя — это сын нижегородского предпринимателя и гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, ушедшего из жизни в 2024 году. После ДТП нетрезвый молодой человек вел себя вызывающе: снимал видео рядом с разбитой машиной и позировал на ее капоте.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области.
«Никто не ответственен, Россия же».
Еще больше вопрос у нижегородцев вызвали ролики Сергея Корнилова с провокационными высказываниями. Судя по кадрам, после ДТП он отправился в ресторан и продолжил выпивать.
«Мажоры не умирают, любые аварии нам до *****, новые купим. Так, SL пропили, покупаем Porsche 911», — говорит на одном из роликов Сергей Корнилов.
Позже «нижегородский мажор» записал еще одно видеообращение, в котором назвал своих хейтеров «нищетой».
«Нищета, не обижайтесь пожалуйста на то, что вы не можете позволить себе такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен, Россия же», — сказал сын миллиардера.
После продолжения «банкета» молодой человек уснул прямо в ресторане. Через некоторое время Корнилова-младшего забрали приятели — тот даже не смог обуться и прогулялся до машины босиком.
Видеоролики вызвали волну критики в соцсетях. Многие пользователи посчитали поведение молодого человека демонстративным и оскорбительным. Под публикациями об аварии можно найти множество гневных комментариев.
«Искренне сожалею».
Несмотря на заявления Сергея Корнилова о том, что ему «ничего не будет», громкая ситуация не осталась без внимания полиции и СК. На «нижегородского мажора» составили четыре протокола за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение дорог.
В ГАИ добавили, что с 2025 года молодой человек получил 161 штраф на общую сумму почти 720 тыс. рублей. Больше 50 из них — за неуплату ранее наложенных штрафов.
На административке дело не закончилось. На «нижегородского мажора» завели два уголовных дела — о хулиганстве и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. По этим статьям Сергею Корнилову может грозить реальное лишение свободы. Ситуацией также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад по делу.
Утром 25 мая стало известно, что Корнилов находится в изоляторе временного содержания. Там он останется до избрания ему меры пресечения. Следствие будет настаивать на домашнем аресте. Помятый спорткар изъяли как вещественное доказательство.
Перед задержанием Корнилов записал видео с извинениями и рассказал, что после такого загула находился в рехабе.
«Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными, я так не считаю, все это было сделано под воздействием алкоголя, искренне сожалею о содеянном и прошу извинения», — сказал Сергей Корнилов.
Насколько искренними были эти извинения, покажет время. Сейчас Корнилов остается фигурантом двух уголовных дел, а историю с аварией, вероятно, нижегородцы будут вспоминать еще долго.