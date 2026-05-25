В Воронеже врачи спасли женщину со спонтанным разрывом пищевода

Врачи Воронежской областной клинической больницы № 1 спасли 40-летнюю пациентку со спонтанным разрывом пищевода, применив эндоскопическую вакуумную терапию. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 25 мая.
Жительница области обратилась в местную больницу после того, как внезапно почувствовала сильную боль в области шеи. Врачи диагностировали воспаление слизистой оболочки пищевода и назначили пациентке лечение, которое которое оказало положительный эффект. Пациентка вернулась домой, однако уже ночью её состояние резко ухудшилось.
Женщину экстренно доставили в отделение торакальной хирургии ВОКБ № 1. Комплексное обследование показало разрыв стенки пищевода, воспаление пространства в грудной клетке между лёгкими, скопление жидкости в правой плевральной полости, а также частичное спадение доли правого лёгкого (часть лёгочной ткани перестала участвовать в дыхании). Кроме того, у пациентки начался некроз слизистой пищевода.
Как пояснили специалисты, спонтанный разрыв пищевода — это крайне опасное состояние, которое с высокой вероятностью может повлечь гибель человека. Исход напрямую зависит от того, какого уровня помощь будет оказана и насколько быстро.
Пациентке дренировали плевральную полость и удалили около двух литров гноя. Затем женщине наложили открытую гастростому. Однако через десять дней исследование показало, что разрыв по-прежнему сохраняется. В связи с этим медики решили применить эндоскопическую вакуумную терапию.
Во время процедуры врачи установили в пищевод назогастральный зонд с пористой губкой на конце, которую разместили напротив разрыва. Саму конструкцию подключили к вакуум-аспиратору. Раз в несколько дней процедуру повторяли, меняя положение губки и систему. Всего потребовалось шесть сеансов, а курс лечения занял 28 дней. После этого пищевод пациентки зажил, и её выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.