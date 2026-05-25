Путин подписал закон о списании долгов участникам СВО с мая 2026 года

Новый закон освобождает участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов от кредитных обязательств при условии, что до этой даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. При этом, как и ранее, объем таких обязательств не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей.