УМВД предупреждает: повторно севших за руль пьяными водителей лишат автомобилей в пользу государства

Управление министерства внутренних дел России по Калининградской области выступило с серьёзным предупреждением для водителей, которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом виде. Если автомобилист повторно будет пойман за управлением транспортным средством в состоянии опьянения или откажется от прохождения медицинского освидетельствования, его машину конфискуют в пользу государства.
За минувшую неделю — с 18 по 24 мая 2026 года — сотрудники полиции выявили на дорогах региона 33 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказались от законного требования пройти медицинское освидетельствование. Это лишь те, кто попался за рулём в пьяном виде за семь дней.
Особую тревогу вызывают те, кому уже было запрещено садиться за руль в нетрезвом виде. В ходе проверок четверых из 33 нарушителей заподозрили в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идёт о гражданах, которые уже привлекались к административной ответственности или имеют непогашенную судимость за аналогичное нарушение. Для них последствия будут гораздо серьёзнее, чем обычный штраф или лишение прав.
Статистика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей в Калининградской области с начала 2026 года выглядит пугающе. Произошло 20 ДТП с участием пьяных автомобилистов. В этих авариях 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Самый страшный показатель — пятеро человек погибли.