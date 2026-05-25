Полиция разбирается в конфликте борца ММА и местных жителей в Дзержинске

В Дзержинске полиция разбирается в истории, которая буквально всколыхнула регион: толпа молодёжи чуть не забила до смерти двух мужчин. Один из участников расправы — спортсмен, боец лиги кулачных боёв. На ближайшее время у него был назначен бой, о чём сообщали многочисленные афиши. Видимо, парень решил устроить «тренировку». Но обсуждать результаты ему придётся теперь не с тренером, а со следователем.
Кулачный метод.
Криминальный инцидент произошёл у караоке-клуба по улице Циолковского. Среди отдыхавших были компания молодёжи и двое мужчин с жёнами. Завязалась словесная перепалка. Посетители отправились выяснять отношения на улицу. Началась драка, переросшая в настоящее побоище.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Оно разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что толпа молодёжи буквально забивает людей, которые от ударов падают на землю и уже не оказывают сопротивления. Их бьют руками, ногами.
Жёны пытались вступиться, но и им чуть не досталось.
Очевидцы вызвали полицию. Участники расправы разбежались. Двух избитых мужчин увезли в больницу.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские установили четверых участников драки.
«Выяснилось, что трое из доставленных применяли к потерпевшим физическую силу. Они были задержаны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Фигурантам 18, 19 и 20 лет. Один из них — профессиональный спортсмен, призёр всероссийских соревнований, кандидат в мастера спорта по панкратиону. Это вид единоборств, в котором сочетаются элементы борьбы и бокса.
Юрий занимался в одном из местных клубов единоборств. Но теперь о соревнованиях парню явно придётся забыть. То, как он «профессионально» бил людей у караоке-клуба, вызвало волну негодования в соцсетях. «Если ты занимаешься рукопашным боем, неважно, каким, ты обязан знать, что твои кулаки — смертоносное оружие, способное умертвить неподготовленного человека», — пишут в комментариях возмущённые нижегородцы.
«Они первые начали!..».
Министр спорта региона Дмитрий Кабайло назвал ситуацию недопустимой. Он сообщил, что в клуб, где спортсмен занимался на момент драки, он пришёл всего два месяца назад, поэтому вряд ли справедливо задавать вопросы о его неспортивном поведении руководству именно этого клуба.
«Но ещё раз напоминаю руководителям всех частных спортивных организаций: ментальное воспитание спортсменов важно не меньше, а зачастую и больше, чем физическое», — прокомментировал случившееся Дмитрий Кабайло.
Руководство клуба уже заявило, что с этим спортсменом им не по пути.
Сам Юрий, однако, виноватым себя, похоже, не считает. Он сделал для СМИ заявление, в котором назвал ситуацию «полным бредом». По его версии, именно мужчины начали конфликт. Один из них направился к нему. «Да, мы ударили первыми. Да, мы подрались. Но что бы вы сделали, если на вас идёт мужик 30+ с явным желанием драться?» — написал Юрий, добавив, что в этой ситуации он и его друзья «увидели опасность для себя».
Нижегородцев такая позиция возмутила. «Мужчина просто подходит, а тренированный боец так сильно испугался обычного человека, что бил первый, а потом добивал лежачего, потому что было очень страшно ему?» — негодуют пользователи в комментариях.
Напомним, что похожая история была в 2022 году в Заволжье. Трое приятелей до смерти забили безобидного инвалида. Один из них в недавнем прошлом занимался в бойцовском клубе. Был победителем и призёром соревнований. Секцию бросил, но выучка осталась. За избиение человека до смерти 20-летний парень получил 8 лет в колонии строгого режима.
В дзержинском побоище следователям ещё только предстоит разобраться. Фигуранты под домашним арестом до 18 июля включительно.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что учитель избил школьника в Дзержинске.