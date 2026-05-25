Чинцов: 29 тысяч военных соцконтрактов — это 29 тысяч индивидуальных и эффективных программ содействия

25 мая члены постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева в ходе очередного заседания, прошедшего с участием спикера городской Думы Евгения Чинцова, рассмотрели вопросы реализации на территории Нижнего Новгорода региональных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
Как проинформировал депутатов представитель министерства социального развития и семейной политики Александр Бовин, в регионе создан уникальный инструмент помощи — военный социальный контракт (далее — ВСК) — реально работающий механизм, который гарантирует участникам СВО и их семьям комплексную поддержку. На 1 февраля 2026 года заключено более 29 тысяч военных социальных контрактов.
ВСК предполагает комплекс финансовых мер социальной поддержки, включающий: ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка, беременным, малоимущим семьям, ежемесячные компенсации на оплату ЖКУ.
Оформлено более 22 тысяч выплат на детей, более 20,5 тысяч льгот на ЖКУ, более 9 тысяч выплат на семью при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного уровня, 756 выплаты беременным.
Для детей — бесплатное посещение детского сада, бесплатное питание в школах, возможность бесплатно посещать кружки и секции, первоочередное направление в санаторно-реабилитационные центры, подведомственные министерству социальной политики, льготные путевки.
С апреля текущего года право заключения ВКС распространено на граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы через пункты отбора или военные комиссариаты иных субъектов РФ, права на меры социальной поддержки распространены на членов семей участников СВО и участников СВО, заключивших военный контракт с 24 февраля 2022 года.
Для родителей и супругов участников СВО, проживающих в индивидуальных жилых домах, не имеющих центрального отопления, установлено право на компенсацию расходов на приобретение твердого топлива. Для родителей участников СВО введен льготный проезд, бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок. Также в контракте прописываются мероприятия по социальной, медицинской, психологической помощи, реабилитации, содействию в трудоустройстве.
Для удобства получения мер поддержки запущено мобильное приложение «ВСК-НН». Приложение обеспечивает оперативное взаимодействие семей с социальными координаторами, предоставляет возможность доступа к горячей линии, чат-боту, контактным данным организаций, новостям и ответам на часто задаваемые вопросы. В приложении также доступна подача заявления на заключение ВСК.
Участникам СВО, членам их семей предоставляется единовременная социальная выплата в размере фактически произведенных расходов на догазификацию жилого дома (до 130 тысяч рублей). Участники СВО имеют право на предоставление им в собственность бесплатно земельного участка. Государственное юридическое бюро по Нижегородской области участникам СВО и членам их семей оказывает бесплатную юридическую помощь. В регионе действуют восемь учреждений социальной реабилитации, в том числе шесть — для инвалидов и ветеранов боевых действий.
В настоящее время исполнительными органами Нижегородской области ведется работа по цифровизации мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей по предоставлению мер через многофункциональные центры и Единый портал государственных и муниципальных услуг.
«Тема поддержки бойцов СВО и их семей мне близка и понятна. Депутаты городской Думы, участвуя в этих процессах, видят, что идет постоянное совершенствование мер социальной поддержки, появляются новые механизмы, сокращаются сроки и упрощаются способы получения помощи. Это все очень своевременно и правильно! Долг власти и общества — обеспечить заботой и вниманием самих защитников Отечества и их семьи. 29 тысяч военных социальных контрактов — это 29 тысяч индивидуальных и эффективных программ содействия», — считает председатель городской Думы Евгений Чинцов. «Нижегородский военный социальный контракт — беспрецедентный для страны опыт. Мы видим, что это не просто документ, а набор эффективных мер содействия военнослужащим, их родным и близким. И, самое главное, это не застывший список, а динамичный, постоянно пополняемый перечень, набор индивидуальных инструментов, заточенных под конкретные жизненные ситуации», — отметил Владимир Поддымников-Гордеев.