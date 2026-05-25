Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде возбудили дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре

В Калининграде СК возбудил дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после вспышки сальмонеллеза в одном из детских центров Калининграда, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми «Сказка Лэнд». Среди заболевших — 11 детей в возрасте от двух до пяти лет. Как говорится в сообщении СК, сотрудники ведомства заметили в интернете и СМИ публикации о вспышке в калининградском центре.

«Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает СУ СК.

Работа детского учреждения на данный момент приостановлена. Следователи проведут комплексное расследование, уточнили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше