В Свердловской области школьники посетили технологический колледж

На мастер-классах школьники попробовали «вакцинировать» муляж собаки, рассмотрели хирургические инструменты ветеринара и попрактиковались в сшивании ран. Изучили виды яиц, секреты их выбора и нюансы выведения птицы, узнали, как дроны помогают фермерам следить за полями, контролировать посевы и экономить ресурсы. Кроме того, ребята попробовали себя в роли трактористов и водителей — посидели за рулем тренажеров.