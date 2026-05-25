В Свердловской области школьники посетили технологический колледж

Восьмиклассники Бродовской школы Свердловской области 15 мая посетили профориентационное мероприятие в Каменск-Уральском технологическом колледже. Мероприятие провели по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования Каменского округа.
Ребята познакомились с образовательными программами ведущих аграрных учебных заведений региона, узнали о важности развития АПК для страны и Каменского муниципального округа в частности. Специалисты рассказали о самых востребованных профессиях в сельском хозяйстве, о мерах поддержки молодых специалистов, например, грантах, субсидиях и программах трудоустройства, а также о перспективах карьерного роста.
На мастер-классах школьники попробовали «вакцинировать» муляж собаки, рассмотрели хирургические инструменты ветеринара и попрактиковались в сшивании ран. Изучили виды яиц, секреты их выбора и нюансы выведения птицы, узнали, как дроны помогают фермерам следить за полями, контролировать посевы и экономить ресурсы. Кроме того, ребята попробовали себя в роли трактористов и водителей — посидели за рулем тренажеров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.