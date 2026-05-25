Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10−11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7−9-х классов.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что содержание учебников будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, в том числе федеральным рабочим программам по информатике базового и углубленного уровней.