В Казани для жертвоприношений на Курбан-байрам определены 17 площадок

В этом году Курбан-байрам выпадает на среду, 27 мая. По татарстанскому законодательству, этот день официально объявлен выходным. В мечетях Казани праздничные мероприятия начнутся в 3.15 с проповеди, затем последует коллективный гает-намаз, а после — обряд жертвоприношения. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.