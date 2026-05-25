В Казани для жертвоприношений на Курбан-байрам определены 17 площадок

В этом году Курбан-байрам выпадает на среду, 27 мая. По татарстанскому законодательству, этот день официально объявлен выходным. В мечетях Казани праздничные мероприятия начнутся в 3.15 с проповеди, затем последует коллективный гает-намаз, а после — обряд жертвоприношения. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.
Для заклания определены 17 специально оборудованных площадок, согласованных с ветеринарными службами. Среди них — мечети «Казан Нуры», «Салихзян», «Гадел», «Ризван», «Аль-Марджани», «Апанаевская», «Рамазан», «Жомга», «Билял» и другие, а также комплекс «Курбан-байрам» на улице Братьев Петряевых.