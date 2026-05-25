В Сочи благоустроят детские и спортивные площадки

Обновленные объекты появятся в разных районах курорта и в сельских округах.

Детские и спортивные площадки благоустроят в Сочи до конца сентября 2026 года. Работы ведутся в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Новые игровые и спортивные пространства появятся в разных районах курорта и в сельских округах. Среди объектов — детские площадки на улицах Лесной, Волгоградской, а также на улице Измайловская в селе Измайловка и на улице Брянская в селе Высокое. Кроме того, на улице Голубые Дали оборудуют спортивный воркаут-городок.

«Работы проводятся поэтапно и охватывают сразу несколько районов курорта. В рамках благоустройства предусматривается установка нового игрового и спортивного оборудования, обустройство безопасного покрытия и приведение в порядок прилегающей территории», — отметили в администрации города Сочи.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.