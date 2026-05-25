За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 11 млн рублей

За минувшую неделю жертвами мошенников в Калининградской области стали семь человек. Общий ущерб превысил 11,2 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Наиболее крупную сумму потеряла медсестра из Калининграда. По данным ведомства, женщина перевела мошенникам более 6,3 млн руб. после обещаний высокого заработка на инвестициях в криптовалюту.
Предпринимательница из Светлогорска лишилась свыше 2,1 млн рублей при попытке дистанционно приобрести автомобиль через интернет.
Еще две пенсионерки из Калининграда перевели злоумышленникам 730 тыс. и 690 тыс. руб. Как уточнили в прокуратуре, мошенники представлялись сотрудниками «Янтарьэнерго», Госуслуг и ФСБ и убеждали женщин, что деньги необходимо перевести на «безопасный счет» якобы для предотвращения уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил иностранного государства.
Кроме того, продавец из Калининграда перевел мошенникам 696 тыс. руб., поверив «экспертам» по криптоинвестициям и оформив кредит. Военнослужащий из областного центра потерял 240 тыс. руб. после звонков о необходимости «декларирования денежных средств».
В прокуратуре призвали жителей региона быть бдительными.