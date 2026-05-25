За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 11 млн рублей

Еще две пенсионерки из Калининграда перевели злоумышленникам 730 тыс. и 690 тыс. руб. Как уточнили в прокуратуре, мошенники представлялись сотрудниками «Янтарьэнерго», Госуслуг и ФСБ и убеждали женщин, что деньги необходимо перевести на «безопасный счет» якобы для предотвращения уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил иностранного государства.