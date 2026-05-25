Школьники из Заволжья получили административное наказание за нацистские символы

В Заволжье (Нижегородская область) трое школьников привлечены к административной ответственности за размещение в социальной сети нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, публичная демонстрация которых в России запрещена. Об этом сообщили в региональном ГУВД.

В полиции уточнили, что трое школьников 2008, 2009 и 2010 годов рождения достигли возраста административной ответственности. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Кроме того, в отношении родителей подростков также составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Также трое несовершеннолетних поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.