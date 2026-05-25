Подрядчик Восточного обхода Липецка отказывается от иска о защите репутации

Поводом для спора могло послужить взыскание с «УПМК-22» в пользу «ТЦ ОДД» 5,8 млн руб. задолженности по договору субподряда. Речь шла о работах по установке барьерного ограждения на Восточном обходе промзоны Липецка. Соответствующее решение вынес липецкий арбитраж в конце декабря прошлого года. Истец отметил, что на момент публикации оно не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. Поэтому, по мнению «УПМК-22», техцентр не имел оснований для публикации.