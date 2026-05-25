Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени наградили юных знатоков истории российского предпринимательства

Победителями регионального этапа стали трое студентов.

Источник: Национальные проекты России

Награждение победителей регионального этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов прошло 19 мая в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Состязание провели в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Торжественное вручение дипломов провели в стенах Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Победителями регионального этапа стали Лада Ахметова, Дарья Попова и Арина Ядрышникова. Уточняется, что организатором олимпиады выступает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в сотрудничестве с Фондом «История Отечества», МГУ имени М. В. Ломоносова и РАНХиГС при Президенте РФ.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.