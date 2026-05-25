В Тюмени наградили юных знатоков истории российского предпринимательства

Награждение победителей регионального этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов прошло 19 мая в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Состязание провели в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Торжественное вручение дипломов провели в стенах Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Победителями регионального этапа стали Лада Ахметова, Дарья Попова и Арина Ядрышникова. Уточняется, что организатором олимпиады выступает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в сотрудничестве с Фондом «История Отечества», МГУ имени М. В. Ломоносова и РАНХиГС при Президенте РФ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.