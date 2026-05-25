В Калининграде готовятся к открытию купального сезона

власти напоминают о местном законе, запрещающем купание в необорудованных местах.
В этом сезоне для массового отдыха у воды подготовлены пять традиционных локаций:
Пелавское озеро, озеро Шенфлизе, Карповское озеро, Голубые озёра, карьер «Мечта».
Именно здесь калининградцев и гостей города будут ждать лежаки, туалетные кабинки, пляжная мебель и — самое главное — дежурные спасатели.
На всех официальных пляжах сейчас кипит работа: скошена и продолжает коситься трава на прилегающей территории, проведена акарицидная обработка — чтобы защитить отдыхающих от клещей, завезены лежаки, шезлонги, зонтики и кабинки для переодевания и установлены биотуалеты, а водолазы тщательно проверили дно, убрав все опасные предметы.