В Тюменской области пройдет вебинар по развитию экспорта в Узбекистане

Вебинар по потенциалу развития экспорта в Узбекистане для предпринимателей Тюменской области состоится 29 июня в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
На встрече обсудят ключевые принципы ведения бизнеса и деловой культуры, особенности взаимодействия с государственными органами, правовые и налоговые аспекты работы, нюансы поиска партнеров, практические кейсы и многое другое. Вебинар будет полезен компаниям, планирующим выход на рынок Узбекистана, а также тем, кто уже ведет деятельность в стране и хочет повысить эффективность работы. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.