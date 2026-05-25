Врио белгородского губернатора обозначил приоритеты работы облправительства

Кроме того, на заседании обсуждался старт летней оздоровительной кампании с 1 июня. В регионе начнут работать пять загородных лагерей, лагерь на базе центра «Воин», 409 пришкольных лагерей и 252 лагеря труда и отдыха. По решению кабмина из федеральной казны направлено 1,2 млрд руб. на приобретение путевок для отдыха 16,5 тыс. детей за пределами региона. Область сейчас ожидает официального доведения средств.