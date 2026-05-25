В Волгограде врачи спасли мужчину от ампутации раненого болгаркой пальца

В больницу парня привезли в состоянии шока с болевым синдромом и обильной кровопотерей. Была реальная угроза потери пальца. Но врачи тут же отправили пациента в операционную, где травматолог Алексей Толкачев и сосудистый хирург Мустафа Сухиал под рентген-контролем выполнили остеосинтез конечности. После парню восстановили мягкие ткани и кровоток. Сейчас молодой человек уже может шевелить пальцем, чувствительность возвращается.