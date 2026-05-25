Музей лицея № 17 пополнился фрагментами штурмовика Ил-2, найденного поисковиками — Кропоткин

Экспонаты передала организация «Совесть».

Источник: Клопс.ru

В лицее № 17 в Калининграде появится экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, первые экспонаты передал руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

В подъёме штурмовика Ил-2 участвовал губернатор и глава регионального парламента. Элементы корпуса самолёта будут выставлены в школьном музее.

«История должна быть рядом с ребятами — в школах, музеях, на уроках мужества, в живом разговоре о прошлом нашей страны. Каждая такая находка — не просто кусок металла, а память о людях, которые защищали Родину. Это напоминание о цене победы и связь поколений», — подчеркнул Андрей Кропоткин.

В регионе подводятся итоги седьмого регионального этапа конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Конкурс направлен на сохранение памяти о прошлом страны.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
