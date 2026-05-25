На Дону выделили 500 млн рублей на поддержку спортивных клубов

По распоряжению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря из бюджета региона на финансовую поддержку профессиональных игровых команд Дона выделили 500 млн рублей. Об этом сообщается на портале правительства донского региона.
Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, министерство по физической культуре и спорту региона провело конкурсные процедуры. По итогам отбора заключено девять договоров с победителями. Перечисление средств грантополучателям планируется завершить до конца мая.
«Выделение средств на поддержку донских клубов — это инвестиция в будущее, которая способствует формированию сильных команд и воспитанию новых чемпионов», — подчеркнул Игорь Сорокин.
